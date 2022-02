Tiago Abravanel recebe homenagem humorada da tia, Patrícia

No último domingo, 20, durante o "Programa Silvio Santos", Patrícia Abravanel preparou uma homenagem ao sobrinho Tiago, que está no "Big Brother Brasil 22". Vestido de neto do Silvio Santos, o humorista Alexandre Porpetone imitou diversas situações que o participante do reality protagonizou no confinamento. Ao final, Patrícia ainda aproveitou para mandar uma mensagem ao sobrinho: "A gente é team Abrava até o final! Estamos com o Tiago e Não largamos, viu?! Receba o nosso amor, Tiago", disse ela.

Diversas foram as cenas recriadas durante o programa. Uma dela foi o momento icônico, que gerou muitos memes nas redes sociais, do neto de Silvio Santos em posição de parto.

No instagram, Patrícia publicou uma imagem do momento de humor durante o programa do pai, e aproveitou para reafirmar a sua torcida pelo sobrinho.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)