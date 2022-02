Médici foi a Ananindeua provar o tacacá azedinho no ponto e com goma temperada

A gastrononomia dessa cidade vai além das suas fronteiras imediatas e influencia toda a região metropolitana. Tacacá é um negócio que dá briga por aqui, então para não causar discórdia, eu fui a Ananindeua, na antiga Feirinha do 4, para visitar o Tacacá da Marina.

Bati um papo com a Maria Osmarina, ou melhor, Marina, que está há 17 anos por ali com sua banca de tacacá. Criou 8 filhos sozinha vendendo comidas típicas. Hoje, dois deles trabalham por lá com ela com muito, mas muito orgulho. Foi de doméstica a empreendedora por conta da necessidade de tantas bocas para alimentar e dá o crédito para Dona Lourdes, sua antiga patroa, que lhe ensinou a cozinhar e foi grande incentivadora para o negócio: "Tu vais vender tacacá e vai ser aqui na frente de casa". E é onde ela está até hoje. Dona Lourdes observa da porta de casa, todos os dias, se está tudo bem. Uma relação de amizade que continua entre elas mesmo depois de tanto tempo.

E, meus amigos, o negócio é sortido, não apenas com tacacá, mas com maniçoba, caruru, vatapá, arroz com galinha, tortas salgadas e doces, pudim de leite, mingau, coxinhas, unhas e bolinhos fritos de sabores diversos. Fiz uma VATACARUÇOBA com arroz com galinha, ou seja, um pouco de tudo no mesmo prato. Adoro! O Tacacá é tradicional do jeitinho que eu gosto, tucupi novo e azedinho no ponto, com uns camarões robustos e a goma temperada. Mas quando forem visitar, não deixem de provar a maniçoba. Por mais que há quem diga que tem uma tia, avó, parenta que faz uma sensacional, a maniçoba dela é um espetáculo à parte com cada ingrediente entrando no momento certo, onde o que é para se desfazer, desfaz e o que é para estar suculento, está, devidamente equilibrado na gordura e muito bom de comer com farinha e uma pimentinha. Me falaram de um bolinho frito de carne assada, mas até o meu estômago tem limites e volto outra hora para provar. Espero que seja breve!

Conheça:

Tacacá da Marina

Responsáveis: Maria Osmarina/Marina.

Instagram: @tacacadamarina

Endereço: WE 42, 239, Cidade Nova 4 - Coqueiro - Ananindeua

Funcionamento: Segunda a domingo das 18h as 23h / Sábados de 12 às 23h.