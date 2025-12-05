Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Keila Gentil e Maderito são destaques do 5º episódio de 'Mundo Brega Pará' nesta sexta (5)

Programa vai ao ar às 17h, celebrando artistas que marcaram diferentes fases do brega paraense

Amanda Martins
fonte

Keila Gentil e Maderito no 'Mundo Brega Pará' (Divulgação)

Anunciado na semana passada, o programa “Mundo Brega Pará”, transmitido pela Rádio Liberal FM, vai ganhar uma nova temporada para alegria dos fãs do gênero. A atração, que rapidamente conquistou o público desde sua estreia, retorna nesta sexta-feira (5) com o quinto episódio, apresentado por Ney Messias, diretor de Entretenimento e Radioweb da emissora.

Assim como nas edições anteriores, o programa será transmitido ao vivo pela Rádio Liberal FM e pelo canal O Liberal, no YouTube, a partir das 17h. Nesta semana, a atração reúne nomes de diferentes momentos e vertentes do brega e do tecnobrega: a cantora Keila Gentil, o DJ e cantor Maderito, ambos integrantes da Gang do Eletro, e o violinista Andinho Farias, que levam ao palco a fusão da música paraense com arranjos instrumentais.

Aceitação do público impulso nova temporada

Segundo Ney Messias, a continuidade do programa foi motivada principalmente pela recepção positiva dos ouvintes. “Fora que um programa como esse aproxima os artistas da nossa audiência e nos permite ainda produzir versões exclusivas de sucessos da música paraense para inserir na nossa programação”, explicou.

O diretor também afirmou que há estudos para manter o programa na nota fixa da Liberal FM, devido ao engajamento crescente do público e à relevância do conteúdo para a cena musical local.

Para Ney, a presença de Keila Gentil e Maderito reforça a importância do programa como espaço de memória e celebrações do movimento musical do estado. “A Gang do Eletro é um marco importante da música paraense, principalmente na migração do brega para o tecnobrega. É um grupo que quase deixou de existir por questões pessoais, mas que passou por cima das diferenças e hoje está junto de novo. Além de música interessante, eles têm muitas histórias para contar”, destacou.

Destaque da cena, Keila Gentil é conhecida como uma das precursoras do passinho do 'treme' e uma das principais representantes da periferia nortista do país. Vocalista da Gang e artista solo, acumula mais de seis discos, diversos singles e colaborações com músicos de diferentes regiões do Brasil.

Para o programa desta sexta,  a cantora afirma que preparou duas músicas de três carreiras solo, incluindo seu último lançamento. “Escolha três músicas da minha carreira solo. Uma delas é um lançamento, que estreei há um mês nas plataformas digitais, chamada 'Anestesiada'. É um brega mais melódico. Um brega muito legal, mas diferente do geralmente eu faço”, disse ela.

A cantora já se apresentou em palcos nacionais e internacionais, tanto sozinha quanto com o grupo, incluindo a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016, o Rock in Rio (2014, 2019, 2022), o Lollapalooza (2018 e 2025) e outros grandes festivais.

Sobre sua relação com Maderito e a Gang do Eletro, ela destaca que é uma relação longa e que o projeto do grupo é continuar fazendo lançamentos. "Vamos falar sobre a nossa história. Cada um com a sua trajetória pessoal, mas também vamos falar sobre o grupo, que está vivíssimo e acabou de lançar um disco. Além disso, temos vários hits que poderemos cantar", completou.

Maderito iniciou sua trajetória em 2000, quando foi convidado pelo tio, Tonny Brasil, conhecido como o 'Pai do tecnobrega', para trabalhar em estúdio. Em poucos anos, passou a ser backing vocal da Banda Bundas, considerada a primeira banda do gênero no país. A partir de 2007, lançou ao lado do produtor Joe Benassi o ritmo 'eletromelody', que gerou sucessos como 'Galera da Laje', ainda presentes nas aparelhagens.

Em carreira solo, desenvolveu um projeto ao lado do produtor David Sampler, responsável por faixas tocadas em clubes e festas por todo o estado.

O cantor afirmou que recebeu o convite para o programa com entusiasmo. Segundo Maderito, o público pode esperar uma apresentação repleta de sucessos conhecidos nas aparelhagens.

"O público pode esperar muita música boa, músicas marcadas nas grandes aparelhagens e pelo nosso povão, que tocam até hoje. E claro que vai haver um lançamento, isso não pode faltar", adiantou.

Sobre a possibilidade de cantar ao lado de Keila, o artista foi direto: “Sempre rola um 'feat' com ela quando nos encontramos por aí nos shows da vida, para fazer tudo mundo tremer'.

Para ele, a importância do programa vai além da música: "O brega é um ritmo grandioso e importante para a valorização dos nossos artistas e do nosso estado. Com o avanço da tecnologia, podemos mostrar para o mundo a potência artística de quem mora aqui", disse.

Participações especiais

No programa da última sexta-feira (28), o público conferiu o talento e carisma da cantora Viviane Batidão e do cantor Beny Pérola Negra. Eles interagiram com o apresentador Ney Messias e ainda cantaram versões acústicas de seus sucessos.

Os programas anteriores, iniciados no dia 1º deste mês de novembro, o público conferiu a participação dos artistas Rebeca Lindsay e Edilson Moreno, Kim Marques e Nirah e Zaynara e Nelsinho Rodrigues.

O Ministério do Turismo patrocina a iniciativa, homologada à campanha nacional de valorização do brega, após o reconhecimento de Belém como 'Capital Mundial do Brega' pela Organização das Nações Unidas (ONU).

