Zaynara e Nelsinho Rodrigues fazem a festa no ‘Mundo Brega Pará’, da Rádio Liberal FM

Artistas mostram por que são tão queridos do público que gosta da música paraense, conversando sobre o brega e dando uma canja acústica de seus sucessos

Eduardo Rocha
fonte

'Mundo Brega Pará' recebe Zaynara e Nelsinho Rodrigues ('Mundo Brega Pará' recebe Zaynara e Nelsinho Rodrigues)

Em clima de vibração total, a cantora Zaynara e o cantor Nelsinho Rodrigues, duas gerações da música paraense, participam neste momento do programa ”Mundo Brega Pará”, da Rádio Liberal FM. Com muita descontração e animados em poder participar desta atração da Liberal FM com foco na valorização da música produzida no Pará, em especial, o Brega, Nelsinho e Zaynara foram recepcionados pelo apresentador de “Mundo Brega Pará”, Markinho Pinheiro, e toda a equipe do programa.

Este é o terceiro momento de “Mundo Brega Pará”, com patrocínio do Ministério do Turismo. O programa já brindou o público da rádio, do Portal OLiberal.com e das redes sociais do Grupo Liberal com  o talento de Rebeca Lindsay e Edilson Moreno e ainda de Nirah e Kim Marques.

No ar

“É uma alegria muito grande estar aqui na Liberal FM, falando do que a gente gosta de cantar, que é o brega, a música feita no Pará. Ainda mais na presença da Zaynara, uma artista que cada vez brilha mais no cenário artístico levando a música do Pará a todos”, destacou Nelsinho Rodrigues. 

Já Zaynara salientou a recepção que teve ao chegar à sede do Grupo Liberal na tarde desta sexta-feira (14). “É um momento muito importante e gratificante ser recebida por pessoas carinhosas que apreciam o nosso trabalho tanto por parte dos profissionais do Grupo Liberal como de integrantes de fã-clube que estão aqui”, declarou a cantora, ao lado de familiares. 

“ O nosso fã-clube se chama ‘Sou da Zay’  e vai completar um ano em janeiro, agora, de 2026. Eu considero a Zaynara um artista bem representativa da cultura, da música paraense, uma cantora que mistura, o brega, a guitarrada, a lambada, ritmos que fazem parte do dia a dia dos paraenses”, destacou a advogada Marcielly Monteiro, integrante do “Sou da Zay”. 

Markinho Pinheiro ressaltou que se sentia honrado em estar apresentando o “Mundo Brega Pará” ao lado de dois expoentes da música do Pará: “Zaynara que chegou como um furacão na música paraense, e Nelsinho Rodrigues, que é  conhecido de todo paraense que gosta de escutar e dançar música feita no Pará”. 

No programa, Zaynara e Nelsinho Rodrigues foram acompanhados pelos músicos Andinho Farias no violão e Franklin Furtado na percussão em versões acústicas de seus sucessos.  



 

.
