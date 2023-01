Conheça a cantora Juliana Bonde: de polêmica em Portel, regravação de música paraense a OnlyFans

Na noite da última terça-feira (24), a cantora Juliana Bonde e a banda Bonde do Forró se envolveram em uma polêmica em um show realizado em Portel, no Marajó. A apresentação dos artistas marcava o evento de aniversário da cidade paraense. O empresário da banda, MC Maluco, afirmou que o prefeito, Paulo Ferreira, "queria um momento com a Juliana e as dançarinas na casa dele". No entanto, o gestor negou.

A influenciadora com milhões de seguidores no Instagram alimenta mais de um perfil nas redes sociais. Com uma imagem e voz infantilizadas, Juliana sempre aparece com pouca roupa nas suas postagens e nos seus shows também.

Ela viralizou nas redes sociais por gravar vídeos com esse tipo de vestimentas em postagens ousadas. Mas, em 2022, ela ganhou mais destaque ao regravar a música “Quem Vai Querer a Minha Periquita”, dos artistas paraenses da Banda Katrina. Porém, Juliana acrescentou nomes de alguns famosos, como o Padre Fábio de Melo.

Em um dos trechos ela diz querer dar a periquita para o religioso.

Juliana também comanda o reality “Mansão das Bondes”, que já está na sua quarta temporada. A atração reúne várias garotas que disputam provas ousadas sempre com pouca roupa, ou nenhuma. O reality já recebeu os nomes: "Tudo Pela Fama", "Cozinhando e Dando" e "Entrando com Bola e Tudo".

Disponível no Youtube, uma versão sem censura do programa é liberada para assinantes.

Juliana Bonde também tem um perfil na plataforma OnlyFans onde publica conteúdo adulto.