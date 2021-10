Juliana Bonde volta a fazer a alegria dos seguidores do Instagram após trauma de assalto

A cantora Juliana Caetano, mais conhecida como Juliana Bonde (por integrar o grupo Bonde do Forró), retomou as postagens em seu perfil do Instagram após um período de afastamento motivado, segundo ela mesma relatou, pelo trama que sofreu após ter sido feita refém, juntamente com a sua família, por bandidos armados que invadiram a sua casa, em agosto deste ano.

Aos 27 anos, ela já soma mais 742 mil seguidores no mais recente perfil aberto no Instagram, plataforma onde já chegou a ter mais de 5 milhões. Tudo por conta dos cliques sensuais que costuma publicar e que a transformaram em um verdadeiro fenômeno da internet, onde coleciona fãs e recebe elogios diariamente.

Na última terça-feira (27), ela postou um trecho do clipe da música Bota Bota, onde aparece junto com as demais integrantes do grupo Bonde do Forró e incentiva os seguidores a interagirem com ela dizendo de que parte do País estão falando.