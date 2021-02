Juliana 'Bonde' sensualiza nas redes sociais para alegria dos fãs

Juliana Caetano, mais conhecida como Juliana Bonde, usou as redes sociais na segunda-feira (8), e proporcionou uma dose de sensualidade entre seus milhares de seguidores de plantão durante interatividade.

Por meio da ferramenta Stories do Instagram, a cantora do Bonde do Forró colocou o bumbum empinado diante das câmeras ao surgir apenas de short jeans, e com um top tomara que caia branco, segurou a mangueira enquanto lavava seu carrão luxuoso.

Na ocasião, Juliana Caetano chegou a se agachar para pegar o utensílio e logo depois começou a lavar o automóvel, exibindo o corpo escultural aos quase 6 milhões de seguidores.

A cantora já tinha brindado seguidores nas redes sociais, na noite da sexta-feira (6). Sempre sensual, a gata fez uma publicação ousada. A artista surgiu de pernas abertas usando um biquíni rosa, em uma publicação sensual para os seus fãs no Instagram. Na legenda, a cantora do Bonde do Forró instigou os fãs: “Fala Comigo”, escreveu ela.