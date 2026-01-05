'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

A divulgação do novo conteúdo adulto de Andressa Urach com o filho Arthur Urach, de 20 anos, voltou a colocá-la no centro de polêmica nas redes sociais. Na sexta-feira (2), a criadora de conteúdo anunciou em seu perfil no X que havia lançado um novo vídeo com o próprio filho para a plataforma Privacy.

A publicação rapidamente viralizou, provocando repercussão imediata e reações negativas entre seguidores e críticos. Como parte da divulgação, Andressa compartilhou trechos de áudio relacionados ao conteúdo com Arthur, que repercutiram nas redes.

"É mãe, um dia eu mamei em você. Hoje você vai mamar em mim”. Em seguida, Andressa responde: “É meu filho, um dia você tomou meu leite, agora eu que vou beber o teu”. As falas chocaram os internautas e causaram ainda mais polêmica, fato que aumentou a repercussão e levou o nome da criadora de conteúdo aos assuntos mais comentados do X.

VEJA MAIS





Em defesa, Andressa Urach destacou que produz conteúdo adulto de forma consciente e que a repercussão intensa é reflexo do interesse e da controvérsia gerada em torno de seu trabalho.

Incesto na Bíblia?

Além disso, ela justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes. "A própria Bíblia mostra que a humanidade nasceu em contextos familiares complexos. Há relatos em Gênesis e em outros livros que falam de relação entre parentes. Fatos históricos. Não são incentivos. Isso mostra que o mundo nunca oi simples e idealizado como fingem que foi", declarou.

A criadora de conteúdo adulto ressaltou que Arthur Urach tem 20 anos e não gravou por obrigação. O jovem o gravava boa parte das gravações produzidas por Andressa Urach. Na época, Arthur Urach comentou que conseguia separar o lado profissional do pessoal e que não se incomodava em auxiliar nos aspectos técnicos do trabalho da mãe.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com.