'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

Gabrielle Borges
fonte

Anúncio foi feito nas redes sociais da ex-fazenda nesta sexta-feira (02) e chocou a web (Reprodução/X/ @andressafurach)

A divulgação do novo conteúdo adulto de Andressa Urach com o filho Arthur Urach, de 20 anos, voltou a colocá-la no centro de polêmica nas redes sociais. Na sexta-feira (2), a criadora de conteúdo anunciou em seu perfil no X que havia lançado um novo vídeo com o próprio filho para a plataforma Privacy.

A publicação rapidamente viralizou, provocando repercussão imediata e reações negativas entre seguidores e críticos. Como parte da divulgação, Andressa compartilhou trechos de áudio relacionados ao conteúdo com Arthur, que repercutiram nas redes.

"É mãe, um dia eu mamei em você. Hoje você vai mamar em mim”. Em seguida, Andressa responde: “É meu filho, um dia você tomou meu leite, agora eu que vou beber o teu”. As falas chocaram os internautas e causaram ainda mais polêmica, fato que aumentou a repercussão e levou o nome da criadora de conteúdo aos assuntos mais comentados do X.

Em defesa, Andressa Urach destacou que produz conteúdo adulto de forma consciente e que a repercussão intensa é reflexo do interesse e da controvérsia gerada em torno de seu trabalho.

Incesto na Bíblia?

Além disso, ela justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes"A própria Bíblia mostra que a humanidade nasceu em contextos familiares complexos. Há relatos em Gênesis e em outros livros que falam de relação entre parentes. Fatos históricos. Não são incentivos. Isso mostra que o mundo nunca oi simples e idealizado como fingem que foi", declarou.

A criadora de conteúdo adulto ressaltou que Arthur Urach tem 20 anos e não gravou por obrigação. O jovem o gravava boa parte das gravações produzidas por Andressa Urach. Na época, Arthur Urach comentou que conseguia separar o lado profissional do pessoal e que não se incomodava em auxiliar nos aspectos técnicos do trabalho da mãe.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com.

ÚLTIMAS EM CULTURA

NASCIMENTO

Nasce Zuza, primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan

Chegada da bebê foi celebrada pelo casal, que compartilhou diversos momentos nas redes sociais

06.01.26 15h58

Estrutura de Ensaios da Anitta começa a ser montada e fãs se preparam para receber a cantora

Anitta traz "Cosmos" para abertura da temporada 2026 em Belém  faz mistério sobre convidados

06.01.26 8h00

SUCESSO

Nirah Duarte leva a batida do tecnobrega ao festival Emoções de Verão, em Fortaleza

Em uma apresentação marcante no Bosque do Marina Park, Nirah Duarte foi para a galera

05.01.26 15h08

ANSIEDADE

Candidatos ao grupo Pipoca do 'BBB 26' serão conhecidos nesta sexta

Apresentação dos nomes será junto à abertura das casas de vidro nas cinco regiões do Brasil

05.01.26 14h21

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

SHOW

Ensaios da Anitta em Belém: confira 7 artistas que podem ser convidados

Cantora abre a temporada de 2026 no Mangueirão e fãs especulam participações especiais no show

06.01.26 23h08

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

Programação

Belém terá Dia Gospel na programação oficial de 410 anos

Capital paraense comemora "idade nova" dia 12 de janeiro

29.12.25 14h00

