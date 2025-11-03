Capa Jornal Amazônia
Andressa Urach expõe detalhes da gravação de pai e ator pornô: 'Sentadinho'

Nas mídias sociais, surgiram alguns boatos de que Carlos Urach teria passado mal depois da relação sexual

Victoria Rodrigues
fonte

Segundo Andressa, o ator pornô Rafa Marttinz teria enganado o seu pai, Carlos Urach. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach chamou a atenção nas redes sociais após contar detalhes sobre a polêmica que envolveu o ator pornô Rafa Marttinz e o seu pai, Carlos Urach. Durante uma gravação no Novapo Podcast, a influenciadora disse que começaram a circular pela web que o seu pai teria passado mal com a relação sexual, mas que isso não passava de uma mentira.

Além disso, as pessoas ainda especularam outras informações mais íntimas do vídeo. “Eles gravaram no mesmo ambiente, mas a informação que foi dada é como se o meu pai tivesse dado o brioco para ele, mas é mentira. Meu pai não deu o brioco para ele. Meu pai tá doido, ele quer esganar ele. Existe um combinado, mas o Rafael fez a mídia do jeito que ele queria, então ele exagerou”, explicou Urach.

“Meu pai é um senhor, uma pessoa humilde, do interior, então o Rafael meio que deu uma enganada nele ali para fazer o vídeo, como se fosse um vídeo normal, sentadinho ali, deu a entender, algo sugestivo, e não avisou o meu pai”, revelou Andressa Urach, alegando que o ator pornô usou o momento para enganar Carlos.

Ao final do assunto, a criadora de conteúdo adulto também afirmou que não houve nenhuma relação sexual direta entre Carlos Urach e Rafa Marttinz. “Não existiu, ele não pegou o meu pai como fala que pegou. Tadinho do meu pai, só que eu disse assim: ‘cada um com os seus problemas, não vou me meter’. Meu pai ficou bem assustado porque foi um pouco de maldade”, finalizou Andressa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

