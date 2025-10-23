Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar

Andressa Urach aparece como MC Ímola em produção realizada por paraense

O personal stylist de celebridades, André de Moraes, produziu a artista para sua nova fase artística. Profissional foi jurado do Rainha das Rainhas 2025

Bruna Dias Merabet
fonte

André de Moraes já realizou a produção de dois ensaios internacionais da Playboy de Andressa Urach (Reprodução)

Ao dar vida a nova fase de MC Ímola, Andressa Urach preparou um ensaio cheio de sensualidade. Para o trabalho, ela fez mais uma parceria de sucesso com o paraense André de Moraes. O profissional, que nasceu em Castanhal, é personal stylist, entre os seus trabalhos artísticos estão as produções da cantora Paula Toller.

Para este ensaio da MC Ímola, André apostou em itens ousados, colecionáveis e uma marca paraense. Nos bastidores, que foi no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro.

“Quando pensei nos looks queria algo que fosse sexy e ao mesmo tempo com cara de MC gringa. Tudo foi pensado com um olhar global porque as plataformas fazem isso com ela, quando as músicas lançam acaba sendo exposta paro mundo todo. A gente fez questão de fazer um look Brasil Core, que foi o primeiro, ele foi todo inspirado no país com o boné do Ayrton Senna, que traz como referência Imola, na Itália”, pontua o paraense.

Andressa Urach adotou o nome Ímola como "nome de guerra" na época em que trabalhava como garota de programa, como uma estratégia de marketing. Ele voltou agora na sua carreira musical. A escolha foi inspirada no circuito de Ímola onde o piloto Ayrton Senna morreu em 1994 e também faz reverencia as curvas existentes na pista.

Para fazer ainda mais sentido, Urach usou um boné raro do piloto que faz parte de um acervo de um colecionador datado de 1991. "Usei o boné como uma forma de homenagear a força e o legado dele, trazendo essa inspiração para o meu momento atual", revelou a artista em entrevista ao UOL.

VEJA MAIS

image Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos
Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

image ‘Cama Sutra da Ímola’: Andressa Urach agora é MC e divulga data de seu primeiro EP com 4 músicas
Seguindo um novo sonho, a ex-Miss Bumbum e criadora de conteúdo espera conquistar o Grammy Latino com a carreira musical

image Jurados do Rainha das Rainhas 2025 encontram a campeã do concurso no tradicional café da manhã
André de Moraes, Erick Gutierrez e Felipe Lemos, jurados da 77ª edição do Rainha das Rainhas, explicaram os elementos essenciais para uma candidata vencer o concurso

André destaca que as peças usadas por Urach foram exclusivas e produzidas para ela. Por exemplo, os acessórios eram estravagantes em dourado e muitos tinha as letras dela e de Ímola. Além disso, tem o exagero faz alusão a Cardi B.

“O ensaio também priorizou cores vibrantes, como o rosa, look all jeans upcycling com recortes de muitas calças. Tem também peças no verde limão, que é uma cor forte, que imprime muito legal no vídeo”, explicou.
O paraense contou que esse exagero casa perfeitamente com a mensagem que Urach que mostra no funk, além de se encaixarem no corpo da artista.

“A Andressa é uma mulher muito fácil de trabalhar, super parceira ela. Por ela ser magrinha apesar de ter um busto bem avantajado, ela topa tudo, ela é supercoringona. Por exemplo, por ela ter um bustão, a gente abusar de decote, ela tem a cintura super pequena, então abusamos de coisas sexys e bem globais no sentido de uma reta gringa”, acrescenta.
Nessa produção, André de Moraes levou peças jeans de uma marca paraense. 

O EP da MC Ímola está disponível nas plataformas digitais e traz faixas como Puta Tatuada, Aceita e Passo a Língua. Com uma sonoridade é alinhada ao funk carioca contemporâneo, com batidas intensas e letras que refletem a personalidade forte e a ousadia da cantora. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Andressa Urach

MC Ímola

André de Moraes
O Liberal
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda