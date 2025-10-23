Andressa Urach aparece como MC Ímola em produção realizada por paraense
O personal stylist de celebridades, André de Moraes, produziu a artista para sua nova fase artística. Profissional foi jurado do Rainha das Rainhas 2025
Ao dar vida a nova fase de MC Ímola, Andressa Urach preparou um ensaio cheio de sensualidade. Para o trabalho, ela fez mais uma parceria de sucesso com o paraense André de Moraes. O profissional, que nasceu em Castanhal, é personal stylist, entre os seus trabalhos artísticos estão as produções da cantora Paula Toller.
Para este ensaio da MC Ímola, André apostou em itens ousados, colecionáveis e uma marca paraense. Nos bastidores, que foi no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro.
“Quando pensei nos looks queria algo que fosse sexy e ao mesmo tempo com cara de MC gringa. Tudo foi pensado com um olhar global porque as plataformas fazem isso com ela, quando as músicas lançam acaba sendo exposta paro mundo todo. A gente fez questão de fazer um look Brasil Core, que foi o primeiro, ele foi todo inspirado no país com o boné do Ayrton Senna, que traz como referência Imola, na Itália”, pontua o paraense.
Andressa Urach adotou o nome Ímola como "nome de guerra" na época em que trabalhava como garota de programa, como uma estratégia de marketing. Ele voltou agora na sua carreira musical. A escolha foi inspirada no circuito de Ímola onde o piloto Ayrton Senna morreu em 1994 e também faz reverencia as curvas existentes na pista.
Para fazer ainda mais sentido, Urach usou um boné raro do piloto que faz parte de um acervo de um colecionador datado de 1991. "Usei o boné como uma forma de homenagear a força e o legado dele, trazendo essa inspiração para o meu momento atual", revelou a artista em entrevista ao UOL.
VEJA MAIS
André destaca que as peças usadas por Urach foram exclusivas e produzidas para ela. Por exemplo, os acessórios eram estravagantes em dourado e muitos tinha as letras dela e de Ímola. Além disso, tem o exagero faz alusão a Cardi B.
“O ensaio também priorizou cores vibrantes, como o rosa, look all jeans upcycling com recortes de muitas calças. Tem também peças no verde limão, que é uma cor forte, que imprime muito legal no vídeo”, explicou.
O paraense contou que esse exagero casa perfeitamente com a mensagem que Urach que mostra no funk, além de se encaixarem no corpo da artista.
“A Andressa é uma mulher muito fácil de trabalhar, super parceira ela. Por ela ser magrinha apesar de ter um busto bem avantajado, ela topa tudo, ela é supercoringona. Por exemplo, por ela ter um bustão, a gente abusar de decote, ela tem a cintura super pequena, então abusamos de coisas sexys e bem globais no sentido de uma reta gringa”, acrescenta.
Nessa produção, André de Moraes levou peças jeans de uma marca paraense.
O EP da MC Ímola está disponível nas plataformas digitais e traz faixas como Puta Tatuada, Aceita e Passo a Língua. Com uma sonoridade é alinhada ao funk carioca contemporâneo, com batidas intensas e letras que refletem a personalidade forte e a ousadia da cantora.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA