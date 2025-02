Jurados do Rainha das Rainhas 2025 encontram a campeã do concurso no tradicional café da manhã

Brilho, dança, fantasia, desenvoltura e beleza são alguns dos elementos que fazem parte do Carnaval do Brasil. Para o Rainha das Rainhas esses elementos também são importantes. Seis jurados julgam três elementos essenciais para uma candidata faturar o título: fantasia, apresentação cênica e beleza.

As somas desses três quesitos tornaram Lohanne Lima, representante do Clube do Remo, a Rainha das Rainhas 2025. Na manhã deste domingo (23), a nova soberana do Carnaval paraense conheceu alguns dos profissionais que a tornaram merecedora do título.

André de Moraes, figurinista e stylist das celebridades, é de Castanhal, mas construiu a sua carreira no Rio de Janeiro. O profissional, que já trabalhou com Paula Toller, Paolla Oliveira, Xuxa, Maitê Proença e Glória Pires, fez parte do “Júri de Fantasia”.

VEJA MAIS

“Realmente, 13 candidatas muito bem amparadas, com uma equipe linda. Eu tiro o chapéu para todos os designer e pessoas que fazem as fantasias, é um valor imensurável. Eu nem consegui dar notas baixas para algumas pessoas, porque acho que eram merecedores. A Lohanne tinha um pacote completo, até o emocional dela estava preparado para ser rainha. Ela tem postura de rainha. Achei que ela estava com uma fantasia leve que permite mobilidade, acho que ela estava muito ensaiada. Ela estava com o pacote completo. Lohanne foi uma das minhas escolhas. Amei o resultado das outras também. Acho que dentro de 13 candidatas só podemos premiar 5, ou seja, sempre terá alguém que não vai gostar ou não vai se sentir agraciado”, explica Moraes.

O “Júri de Apresentação Cênica” foi composto por Erick Gutierrez, especialista em Sapateado Norte-Americano, que já foi jurado de grandes festivais e coreógrafo da "Dança dos Famosos" da Rede Globo, além de integrar musicais da Broadway; e por Felipe Lemos, bailarino, coreógrafo e diretor artístico.

Lohanne rodeada pela sua mãe e pelo jurado Erick Gutierrez. (Adriano Nascimento / Especial para O Liberal)

“Desde 2024, o Rainha das Rainhas é Patrimônio Cultural e Artístico de Natureza Imaterial do Estado, isso mostra que de fato é um concurso que toca as pessoas, que faz com que valorizem a Região Norte do nosso país e também faz com que resgatem a cultura local. Enche os nossos olhos porque faz esse diálogo entre a relação da cultura, arte, movimento, dança e toda essa troca, isso valoriza o nosso Carnaval”, analisa Erick.

O jurado ainda destacou que durante a apresentação das 13 concorrentes avaliou individualmente a performance como um todo, avaliando desde o momento em que elas se colocam em cena, a relação que ela tem com a música, envolvimento, conectividade com a trilha, se os movimentos são harmoniosos, doces e coerentes com a temática.

Os jurados Erick Gutierrez e Felipe Lemos (Adriano Nascimento / Especial para O Liberal)

São as várias camadas que transformam a apresentação de cada candidata em algo único e autêntico. É muito importante a gente salientar que cada pontinho da apresentação vai chegar no jurado de uma maneira diferente. Desde a preparação física e estética, da psicologia dela, o tratamento que ela está tendo com as pessoas a sua volta, tudo isso transcende e chega até nós fazendo com que a apresentação seja dessa magnitude”, explica Felipe Lemos.

Lohanne Lima é a Rainha das Rainhas 2025. A candidata do Clube do Remo se tornou a nova soberana do Carnaval após disputa neste sábado (22), na Assembleia Paraense. O concurso Rainha das Rainhas 2025 tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora, além de apoio de cerveja Caribeña e do shopping Bosque Grão-Pará.