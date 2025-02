Rainha das Rainhas 2025: saiba quem são os jurados do concurso deste ano

A 77ª edição do Rainha das Rainhas acontece neste sábado (22), e o concurso, reconhecido como Patrimônio Cultural e Artístico de Natureza Imaterial do Pará, conta com um time de jurados especializados para avaliar os quesitos de fantasia, apresentação cênica e beleza. Conheça os nomes que compõem o júri desta edição:

Júri de Fantasia

André de Moraes: Paraense de Castanhal, André se especializou em figurino após uma carreira no teatro e cinema. Radicado no Rio de Janeiro, já trabalhou com celebridades como Paolla Oliveira, Xuxa, Maitê Proença e Glória Pires. Seu talento se destaca na criação de imagens sofisticadas e impactantes para TV, cinema e moda.



Carlos Henrique Penna: Natural de Ipatinga (MG), iniciou sua carreira na Arquitetura, mas encontrou na Moda sua verdadeira paixão. Graduado em Design de Joias, fundou sua própria marca e suas criações já brilharam nas passarelas de Nova York, Paris, Milão e Londres. Foi destaque na Forbes Life como um dos designers que estão transformando a moda brasileira.

Júri de Apresentação Cênica

Erick Gutierrez: Especialista em Sapateado Norte-Americano, é um dos principais nomes da dança no Brasil. Foi jurado de grandes festivais e coreógrafo da "Dança dos Famosos" da Rede Globo. Já integrou musicais da Broadway e desenvolveu metodologias inovadoras para ensino da dança.



Felipe Lemos: Bailarino, coreógrafo e diretor artístico, é conhecido por sua versatilidade em Ballet Clássico, Jazz Dance, Dança Contemporânea e Danças Urbanas. Premiado internacionalmente, também atua como palestrante e coach artístico, ampliando sua influência no cenário cultural.

Júri de Beleza:

Stephanie Soares: Jornalista, influenciadora e modelo, iniciou sua carreira desfilando para marcas renomadas como Reinaldo Lourenço e Colcci. Com experiência na TV e assessoria de imprensa, atualmente comanda o Podcast Atmos, abordando temas de desenvolvimento humano e espiritualidade.



Jô Castro: Com mais de 23 anos de experiência, Jô é maquiadora e autora do livro "Beleza por Jô Castro". Trabalhou por seis anos no "Domingão do Faustão" e assinou a maquiagem de diversas capas de revistas e desfiles de moda, incluindo o SPFW.