Quem é a campeã do Rainha das Rainhas 2025? Saiba tudo sobre a candidata e reveja a apresentação

Após um desfile apoteótico, que ganhou reverência do público e dos jurados, a jovem Lohanne Lima, do Clube do Remo é a nova Rainha das Rainhas do Carnaval Paraense. A estudante de Nutrição, que já ganhou mais de 25 títulos de beleza, se emocionou muito ao receber o resultado. Veja como foi o concurso minuto a minuto!

Lohanne Lima venceu o concurso com a fantasia “Parvati: a energia indiana do amor”, uma manifestação divina do amor e da fertilidade. Reveja a apresentação da Rainha das Rainhas.

A vencedora da 77ª edição do Rainha das Rainhas ganhou um Citroen C3 0KM e uma bolsa integral de estudos do Centro Universidade Fibra. Veja fotos da Rainha das Rainhas 2025!

O estilista João Bosco Maia Neto, responsável pela criação da fantasia, celebrou emocionado a vitória de Lohanne. Ele explicou que a ideia era apresentar algo completamente novo. “A proposta era totalmente diferente, era isso mesmo que queríamos. O ponto de partida é sempre o estereótipo da candidata, e a partir daí fazemos um estudo e desenvolvemos o tema”, contou, acrescentando que esta vitória marca o encerramento de sua trajetória no Rainha das Rainhas. Já o coreógrafo da vencedora foi Marcos Maciel.

A diretora social do Clube do Remo, Carlena Gama, celebrou a conquista de Lohanne e destacou a confiança no desempenho da candidata. “E sempre disse que vinha para ganhar. A nossa conhecia toda a história do clube e falou: ‘Nosso último título foi em 2005, e eu vou trazer esse título para a gente’. E ela trouxe”, afirmou.

O Clube do Remo é o segundo clube mais vitorioso da história do concurso, com 13 conquistas, ficando atrás apenas da Assembleia Paraense em número de títulos. Para Karlena, essa vitória representa o amor e a entrega pelo clube. “O que significa essa vitória? Entrega. Amor pelo clube. A dedicação dela em cada ensaio, a humildade, a forma como ela se envolveu com tudo… Foi uma entrega incondicional. Ela merece”, afirmou.

A diretora geral do evento, Giordana Maiorana, expressou sua gratidão por estar na coordenação e organização, destacando que acompanha o evento desde a infância. Ela ressaltou que cada edição apresenta novos desafios e que, neste ano, a grande novidade é a transmissão integrada entre os veículos do Grupo Liberal, algo inédito até então.

“O Rainha das Rainhas é uma tradição muito forte, mas sempre traz novidades, fazendo com que pareça um evento diferente a cada edição”, destacou.

Já a diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, destacou a relevância do evento e a mobilização da cidade em torno da competição.

“Significa muito para a gente, porque realizar mais um concurso das Rainhas é muito importante, porque envolve toda uma estrutura, da televisão e todo o povo de Belém”, afirmou.

Aurélio Oliveira, gerente de marketing de projetos do Grupo Liberal e um dos coordenadores do Rainhas, fez um balanço positivo sobre a edição de 2025 do concurso. Ele também destacou que, após a grande final, o próximo passo será a premiação da equipe vencedora. “Agora seguimos com as etapas pós-concurso e, claro, com a oportunidade de descansar um pouco”, contou.

Novidades

A produtora executiva do Grupo Liberal e produtora de infraestrutura do Rainhas, Meg Martins, foi responsável por implementar importantes inovações no Rainha das Rainhas deste ano, como o novo design do troféu, a faixa da ganhadora na cor verde e a passarela com luzes de LED.

“Estamos vivendo um momento crítico para o meio ambiente, e o Rainhas têm visibilidade para sensibilizar as pessoas sobre essa pauta”, afirmou Meg sobre a faixa deste ano. Feita com materiais sustentáveis, como folhas de samaumeira e sementes de miriti, a faixa reforçou o compromisso do Grupo Liberal com a responsabilidade social.

O concurso Rainha das Rainhas 2025 tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora, além de apoio de cerveja Caribeña e do shopping Bosque Grão-Pará.