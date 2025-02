Rainha das Rainhas 2025: saiba tudo sobre o desfile da candidata do Remo, Lohanne Lima

A candidata do Clube do Remo, Lohanne Lima, tem 23 anos e nasceu em Bragança. A acadêmica de Nutrição veio para o palco com a fantasia “Parvati”: a energia indiana do amor”, uma manifestação divina do amor e da fertilidade. Acompanhe aqui as apresentações das candidatas em tempo real!

História da fantasia da candidata do Clube do Remo

Na história, Parvati é a reencarnação de Sati (a primeira esposa de Lord Shiva). É adorada em um grande festival em Kerala, no primeiro dia de lua cheia, onde é celebrado o amor.

No resplendor da fantasia está a figura indiana de Shiva, mandalas, jarros em porcelana, safiras, quartzo e cúpulas em ouro. No corpo, a figura da deusa está representada em cristais, strass e metais folheados em ouro. O estilista da fantasia é João Bosco Maia Neto e a coreografia de Marcos Maciel.