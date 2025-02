'Entrei no palco confiante, me sentindo Rainha', disse Lohanne, após título do Rainha das Rainhas

Lohanne Lima, a Rainha das Rainhas 2025, já realizou o seu primeiro compromisso após a coroação: o tradicional café da manhã da campeã. Sem dormir e vivendo a emoção da conquista do maior título do Carnaval do Norte do país, a jovem falou sobre ainda não ter “caído a ficha” da conquista e da satisfação em levar o título para o seu clube do coração. Ela também atendeu aos admiradores que estavam no Mercure Belém Boulevard, hotel escolhido para o café da manhã.

A acadêmica de Nutrição, de Bragança, nordeste paraense, levou para o palco da Assembleia Paraense a fantasia “Parvati”: a energia indiana do amor”. “Eu criei uma paixão durante o meu estudo, me apaixonei pela religião hindu e quando eu fui experimentar tudo que envolve esse cenário, o meu estilista me deu de presente alguns incensos, que é até referente ao deus Xiva, que eu carregava na minha fantasia, que é sobre limpeza de energias, para trazer energias positivas daquele ambiente", destacou a Rainha das Rainhas 2025.

"Na semana que antecedeu o concurso eu passei utilizando o perfume da deusa Parvati, que é uma essência mirra, também estou usando hoje. Levei incensos para o meu camarim. Eu me apaixonei por tudo e estou encantada por todos os detalhes. Vou levar isso para minha vida de um modo pessoal”, revelou a campeã. O perfume foi inclusive sentido pelos jurados e pelo público que estava presente durante a apresentação.

O convite para Lohanne representar o Clube do Remo veio de uma coincidência, após ela conhecer o estilista João Bosco Maia Neto na informalidade. Ela aceitou a proposta e desde então, passou a se dedicar ao novo desafio. “Eu o conheci por ter amado o trabalho dele, e o Bosco acabou me convidando. Eu não estava preparada, mas abracei a oportunidade. Quando eu vi aquela porta aberta, eu pensei: ‘é, vai ser agora!’”, relembra.

Bastante confiante, a jovem acreditou que toda a sua dedicação ia se transformar em título: “Quando eu pisei no palco já estava bem confiante, no momento em que eu entrei. No início do concurso, desde quando eu me imaginei no RR, já entrei me sentindo rainha. Desejando e almejando verdadeiramente o título. Acredito muito nessa questão de energia, eu conseguir emanar essa energia de campeão. Também fiquei muito feliz quando vi os jurados sorrindo para mim, me senti confortável e confiante. Tudo foi maravilhoso e perfeito”.

Lohanne Lima foi a 10º candidata a desfilar, sua fantasia contava a história de Parvati, reencarnação de Sati (a primeira esposa de Lord Shiva), adorada em um grande festival em Kerala, no primeiro dia de lua cheia, onde é celebrado o amor. Com mandalas, jarros em porcelana, safiras, quartzo, cúpulas em ouro, cristais, strass e metais folheados em ouro, a fantasia ganhou destaque entre os jurados. A coreografia foi de Marcos Maciel.

“Ainda não caiu a minha ficha, eu entrei com o foco e confiança, mas é totalmente diferente quando acontece. Parece que você não acredita, eu ainda não acreditei! Quando eu fiquei com a minha família após a coroação, tive um momento íntimo, eu desabei e chorei, tive até calafrios. Mas a verdade é que não tem palavras que expressem o sentimento de você ver o seu sonho sendo realizado. O que eu posso resumir é essa sensação de quando você consegue realizar um sonho na sua vida e isso não tem preço nenhum”, reflete a Rainha.

O concurso Rainha das Rainhas 2025 tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora, além de apoio de cerveja Caribeña e do shopping Bosque Grão-Pará.

Lohanne Lima a Rainha das Rainhas 2025. (Adriano Nascimento / Especial para O Liberal)