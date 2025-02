Rainha das Rainhas 2025: reveja todas as apresentações do concurso deste ano

O Rainha das Rainhas ocorreu na noite deste sábado (22) e encerrou na madrugada deste domingo (23), com a coroação de Lohanne Lima como a Rainha 2025 do carnaval paraense. As quatros princesas da edição deste ano do concurso foram, consecutivamente:

Eliza Almeida, de 25 anos, que representou o Cassazum; Yanna Meireles, de 24 anos, candidata do Pinheirense; Alana Moraes, de 28 anos, do Guará Park; Sammya Xavier, de 20 anos, do Bancrévea;

Reveja as apresentações

Primeira apresentação - Bragantino

Segunda apresentação - Assembléia Paraense

Terceira apresentação - Guará Park

Quarta apresentação - Clube de Engenharia

Quinta apresentação - Paysandu

Sexta apresentação - CSSA

Sétima apresentação - Pinheirense

Oitava apresentação - Tuna

Nona apresentação - Casota

Décima apresentação - Remo

Décima primeira apresentação - Pará Clube

Décima segunda apresentação - Bancrévea

Décima terceira apresentação - Cassazum

O concurso Rainha das Rainhas 2025 tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora, além de apoio de cerveja Caribeña e do shopping Bosque Grão-Pará.