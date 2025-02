Rainha das Rainhas 2025 consagra Clube do Remo e celebra tradição

A noite deste sábado (22) foi marcada por brilho, criatividade e emoção na 77ª edição do Rainha das Rainhas, o maior concurso de beleza e fantasia da região Norte e um verdadeiro patrimônio cultural do Pará.

O evento, que contou com 13 candidatas representando diferentes clubes, trouxe inovação nos figurinos e performances, consolidando-se mais uma vez como um espetáculo grandioso.

Antes do início do desfile, o comentarista Maurício Quintairos destacou a modernização do concurso.

“Acho que este ano o Rainha das Rainhas vem com inovação. Inovação tecnológica, de costumes e ideias paraenses. O evento já é um grande sucesso e busca cada vez mais alternativas diferenciadas, tanto no figurino quanto na composição coreográfica", comentou.

Já a comentarista Felícia Maia ressaltou a importância cultural do evento. “Comentar o Rainha das Rainhas é uma oportunidade de falar desse concurso que já tem 77 anos, que atravessa gerações sempre se modernizando. O público prestigia, está presente, valoriza as fantasias das rainhas, tornando tudo ainda mais grandioso", disse.

A primeira a entrar na passarela foi Loren Christine, do Bragantino, que homenageou Nossa Senhora de Nazaré. Em seguida, Rebecca Sangalli, da Assembleia Paraense, trouxe a fantasia “Melina – a Abelha Rainha”.

A terceira candidata, Alana Moraes, do Guará Park, vestiu a fantasia “Naiá, a Lenda da Vitória-Régia”, enquanto Daniely Barbosa, do Clube de Engenharia, trouxe uma proposta diferenciada ao representar o tecnobrega. Pamela Caroline, do Paysandu, inovou ao usar a fantasia inspirada na Globeleza, e Danny Santos, do CSSA, destacou um dos símbolos do Pará ao se apresentar com o tema açaí.

Yanna Meireles, do Pinheirense, apresentou a fantasia “Zeneida Lima, um Amor Encantado”, enquanto Nilvana Lopes, da Tuna, homenageou o Boi Pavulagem. Já Gabriela Macedo, do Casota, retratou os costumes do belenense, e Lohanne Lima, do Clube do Remo, trouxe o tema “Parvati, a Energia Indiana”.

Pamela Nascimento, do Pará Clube, fez uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida, enquanto Sâmmya Xavier, do Bancrévea, encantou com sua fantasia de Mãe Natureza.

Encerrando o desfile, Eliza Almeida, do Cassazum, brilhou com sua fantasia “Eliza, a Bela Turca”.

Cinco melhores

Após um desfile marcado por performances impressionantes e figurinos deslumbrantes, o júri escolheu as cinco melhores candidatas da noite:

• 5º lugar – Sammya Xavier, Bancrévea

• 4º lugar – Alana Moraes, Guará Park

• 3º lugar – Yanna Meireles, Pinheirense

• 2º lugar – Eliza Almeida, Cassazum

• 1º lugar – Lohanne Lima, Clube do Remo

A grande vencedora da noite foi Lohanne Lima, do Clube do Remo, que levou o título com sua interpretação marcante da energia indiana, representada na fantasia “Parvati”.

O concurso Rainha das Rainhas 2025 tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora, além de apoio de cerveja Caribeña e do shopping Bosque Grão-Pará.