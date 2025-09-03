Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

‘Cama Sutra da Ímola’: Andressa Urach agora é MC e divulga data de seu primeiro EP com 4 músicas

Seguindo um novo sonho, a ex-Miss Bumbum e criadora de conteúdo espera conquistar o Grammy Latino com a carreira musical

Riulen Ropan
fonte

O projeto, intitulado “Cama Sutra da Ímola”, contará com quatro faixas inéditas. (Foto: Reprodução / Instagram)

Andressa Urach, que já foi Miss Bumbum, garota de programa, evangélica e criadora de conteúdo adulto, agora assume uma nova faceta: cantora, com o nome artístico de MC Ímola. A "Barbie de várias profissões", como ela mesma se intitula nas redes sociais, já tem data marcada para o lançamento de seu primeiro EP: 12 de setembro.

O projeto, intitulado “Cama Sutra da Ímola”, contará com quatro faixas inéditas. Entre elas estão:

  • "Encima da Pia", em parceria com MC Pipokinha;
  • "Passo a Língua";
  • "Aceita", com participação de MC PR;
  • "Puta Tuada".

O miniálbum é o pontapé inicial de uma carreira musical que, segundo Urach, tem como grande objetivo conquistar o Grammy Latino.

“Foi um investimento alto, mas necessário. Quero reconhecimento e espaço na música. Meu sonho é um Grammy Latino, e acredito que posso chegar lá se continuar trabalhando duro”, comentou Andressa em entrevista à revista Quem.

VEJA MAIS

image Vai dar certo? Andressa Urach inicia carreira musical e lança música 'Aceita'; confira
O lançamento do funk aconteceu durante a Parada LGBTQIAP+ de Ribeirão Preto, em São Paulo

image Você sabia que Andressa Urach já foi apresentadora? Confira os detalhes do programa
A atual criadora de conteúdo adulto já teve inúmeras experiências dos mais variados tipos; saiba mais uma

image Andressa Urach pede que marido aceite ser corno e justifica com passagem bíblica
A influenciadora fez uma reflexão sobre a Bíblia e dispara: 'Mulher não tem honra?'

Shows, feats e planos de MC Ímola para a carreira musical

MC Ímola promete um show dançante, cheio de energia e coreografias ousadas. Ela já está de olho em possíveis colaborações com grandes nomes do pop e do funk nacional.

“Quero levar um show cheio de energia e dança pelo Brasil. Seria maravilhoso fazer um feat com a Anitta ou com a Pabllo Vittar. Sei que estou dando o primeiro passo, mas vou trabalhar duro para colocar o nome da MC Ímola no mapa internacional”, afirmou.

Origem do nome artístico ‘MC Ímola’

Segundo Andressa, a escolha do nome artístico tem relação com a Fórmula 1 e faz referência ao seu passado como garota de programa.

“Ímola sempre fez parte da minha história. Escolhi lá atrás como uma forma de me destacar, era meu nome de guerra, inspirado nas curvas do circuito de Fórmula 1 em Ímola, na Itália. Agora quis trazer de volta, mas de um jeito profissional, focando no funk."

Ela reforça que o projeto musical é sério e que está investindo tempo e dinheiro para se consolidar no cenário musical.

“Me dediquei muito em estúdio, escolhi bons produtores, ensaiei bastante e ouvi conselhos de quem entende. Estou levando isso a sério”, garantiu.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Andressa Urach

MC Ímola

Cama Sutra da Ímola
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda