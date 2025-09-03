‘Cama Sutra da Ímola’: Andressa Urach agora é MC e divulga data de seu primeiro EP com 4 músicas

Andressa Urach, que já foi Miss Bumbum, garota de programa, evangélica e criadora de conteúdo adulto, agora assume uma nova faceta: cantora, com o nome artístico de MC Ímola. A "Barbie de várias profissões", como ela mesma se intitula nas redes sociais, já tem data marcada para o lançamento de seu primeiro EP: 12 de setembro.

O projeto, intitulado “Cama Sutra da Ímola”, contará com quatro faixas inéditas. Entre elas estão:

"Encima da Pia", em parceria com MC Pipokinha;

"Passo a Língua";

"Aceita", com participação de MC PR;

"Puta Tuada".

O miniálbum é o pontapé inicial de uma carreira musical que, segundo Urach, tem como grande objetivo conquistar o Grammy Latino.

“Foi um investimento alto, mas necessário. Quero reconhecimento e espaço na música. Meu sonho é um Grammy Latino, e acredito que posso chegar lá se continuar trabalhando duro”, comentou Andressa em entrevista à revista Quem.

VEJA MAIS

Shows, feats e planos de MC Ímola para a carreira musical

MC Ímola promete um show dançante, cheio de energia e coreografias ousadas. Ela já está de olho em possíveis colaborações com grandes nomes do pop e do funk nacional.

“Quero levar um show cheio de energia e dança pelo Brasil. Seria maravilhoso fazer um feat com a Anitta ou com a Pabllo Vittar. Sei que estou dando o primeiro passo, mas vou trabalhar duro para colocar o nome da MC Ímola no mapa internacional”, afirmou.

Origem do nome artístico ‘MC Ímola’

Segundo Andressa, a escolha do nome artístico tem relação com a Fórmula 1 e faz referência ao seu passado como garota de programa.

“Ímola sempre fez parte da minha história. Escolhi lá atrás como uma forma de me destacar, era meu nome de guerra, inspirado nas curvas do circuito de Fórmula 1 em Ímola, na Itália. Agora quis trazer de volta, mas de um jeito profissional, focando no funk."

Ela reforça que o projeto musical é sério e que está investindo tempo e dinheiro para se consolidar no cenário musical.

“Me dediquei muito em estúdio, escolhi bons produtores, ensaiei bastante e ouvi conselhos de quem entende. Estou levando isso a sério”, garantiu.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)