O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Andressa Urach pede que marido aceite ser corno e justifica com passagem bíblica

A influenciadora fez uma reflexão sobre a Bíblia e dispara: 'Mulher não tem honra?'

Rafael Lédo
fonte

Andressa Urach rebate críticas ao seu estilo de vida (Reprodução / Instagram @aandressaurach)

A influenciadora Andressa Urach analisou a parte da suposta traição do personagem bíblico Abraão em relação à Sara, sua esposa. A criadora de conteúdo adulto aproveitou a oportunidade para rebater algumas críticas quanto ao seu estilo de vida. Urach já integrou uma vertente da Igreja Evangélica, mas saiu por não concordar com algumas situações.

A vida de Urach é constantemente exposta por ela mesma nas redes sociais. Inclusive, ela já afirmou que procura um marido que goste de ser corno e não enxerga problema nenhum neste fetiche. Por causa das suas escolhas, ela acaba recebendo algumas críticas, como aconteceu com o coach Paulo Vieira no último "Dia dos Pais". "Parabéns para mim que criei o Arthur sozinha com algumas presenças esporádicas do genitor", desabafou.

Nas redes sociais, a influenciadora afirma sofrer com preconceito: "Esse tipo de preconceito que, hoje, eu estou sofrendo, muitas pessoas sofrem por ter escolhas diferentes do que os cristãos acham que querem e deve ser, porque só eles serão salvos".

Se direcionando ao coach, ela disparou: "Sabe o que me dá raiva? De cristão que gera raiva nas pessoas. Primeiro que ele usou a minha imagem para falar que eu estou errada em dizer que eu quero um marido corno, que aceite ser corno".

Tudo isso, baseada numa análise sobre a Bíblia, em que Abraão teve um filho com Agar, uma empregada da sua esposa, Sara, já que esta não podia gerar filhos. Depois de um tempo, Sara conseguiu engravidar, então Abraão mandou embora Ismael e Agar. "Você tem que orar e pedir perdão para Deus", finalizou Urach.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

