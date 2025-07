Andressa Urach fala sobre relação sexual com Cristiano Ronaldo: 'Dei bem gostoso'

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach voltou a comentar o encontro íntimo que teve com Cristiano Ronaldo durante entrevista ao talk show "De Frente com Blogueirinha", exibido no YouTube. Segundo ela, o episódio aconteceu no início da década de 2010, quando os dois ainda mantinham contato.

Durante a conversa, Urach revelou como conheceu o jogador português e descreveu o breve relacionamento entre eles. “Foi bom, foi um momento. Ele é o melhor do mundo. Todo mundo sabe que a gente brigou depois, mas isso já passou, é passado. (A relação) durou algumas horas. Dei bem gostoso”, afirmou.

Encontro teria sido viabilizado por jogador da Seleção Brasileira

Andressa contou que o contato com Cristiano Ronaldo surgiu a partir de um jogador da Seleção Brasileira, que havia contratado seus serviços e a apresentou a um amigo do atleta. “Um jogador da seleção tinha pagado um programa para mim, comentei com o amigo dele que era meu 'sonho de consumo' e ele fez a ponte”, disse.

Sem citar nomes, Urach evitou expor os envolvidos e destacou que todos estavam em relacionamentos.

“Não vou expor, é tudo homem casado. (O Cristiano) tinha um relacionamento. Me arrependo por isso, destruí um laço”, concluiu.

O episódio, segundo Urach, repercutiu à época após a divulgação de prints da conversa entre ela e o jogador nas redes sociais. As imagens circularam amplamente na internet pouco tempo depois do encontro.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)