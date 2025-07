Andressa Urach confirma gravação de conteúdo adulto com 'Furacão da CPI'

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach e a advogada e influenciadora Denise Rocha, mais conhecida como "Furacão da CPI", se conheceram quando estiveram juntas no reality "A Fazenda 6", em 2013. Durante o programa, as duas viveram momentos intensos. Enquanto lá elas eram rivais, parece que o jogo virou e agora resolveram estreitar a relação.

De rivais para amigas, mas a internet não esquece. Num dos muitos conflitos em que as duas se envolveram no passado, Urach chegou a cuspir no rosto de Denise. Porém, agora, elas estão prontas para estrelar um conteúdo diferente. O meme "Bom dia, Gatinha Miss Bumbum" não será mais o mesmo depois do collab.

VEJA MAIS



Denise Rocha e Andressa Urach conviveram durante o reality "A Fazenda 6", em 2013 (Reprodução / TV Record)

A influenciadora volta a surpreender e demonstra não guardar mágoas, já que recentemente anunciou um conteúdo adulto com o pai e a ex-sogra.

Quem é a "Furacão da CPI"?

Denise Rocha ficou conhecida nacionalmente em 2012, quando teve um vídeo íntimo exposto. Naquele tempo, ela atuava como advogada e trabalhava no gabinete de um senador federal. Por conta disso, chegou a representá-lo durante da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do caso Cachoeira.

Denise Rocha ficou conhecida como "Furacão da CPI", em 2012 (Reprodução / Redes Sociais)

Acontece que o vídeo da ex-A Fazenda foi visto por alguns políticos durante uma das reuniões da CPI. Assim, a loira ficou conhecida como "Furacão da CPI". Depois disso, ela acabou sendo demitida e recebeu um convite para posar nua numa revista adulta.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)