Furacão da CPI: Denise Rocha surge nua no meio do mato fazendo yoga; modelo está também no Onlyfans

Denise Rocha, que ficou conhecida como a "A Furacão da CPI", fez um ensaio completamente nua. Em poses de yoga, a loira postou algumas fotos em seu perfil no Instagram.

Nas imagens, a modelo aparece em diferentes posições e mostra algumas habilidade físicas no meio do mato. O local escolhido para as fotos é cenário arborizado.

VEJA MAIS

"Nosso corpo é um templo e a Yoga é uma das atividades capazes de unir com muito cuidado a boa forma física e mental. Eu sou praticante e sei o quanto é bom para o nosso bem-estar. Também é ótimo existirem outras vertentes, como o NAKED YOGA. Já ouviram falar? Nela, fazemos a posição sem roupas e podemos nos sentir ainda mais livres. Pratiquem e me contem aqui como foi a experiência", escreveu Denise na legenda.

Os seguidores deixaram muitos comentários com elogios para "A Furacão da CPI".

ANTES E DEPOIS

Em 2022, Denise Rocha surpreendeu os internautas ao aparecer com o rosto totalmente modificado. Ela surgiu nas redes sociais totalmente irreconhecível. Na ocasião, ela revelou que realizou um peeling que tem como objetivo rejuvenescer o rosto. Além disso, ela contou que retirou o ácido hialurônico que havia colocado há anos, com o auxílio de uma enzima chamada de hialuronidase.

Denise também passou por uma harmonização facial, com preenchimento nos lábios, nariz e nas maçãs do rosto.