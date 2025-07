Corpo da cantora Preta Gil chega a São Paulo nesta quinta (24)

O corpo da cantora Preta Gil chegará a São Paulo na manhã desta quinta (24), onde seguirá para o Rio de Janeiro, local do velório. O voo, que será acomapnhado pela família da artista, está previsto para sair de Nova York por volta das 19h (horário de Brasília) de hoje (23), com destino ao aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

VEJA MAIS

Conforme informações divulgadas nas redes sociais pela assessoria e família da artista, o velório será realizado na sexta (25) aberto ao público, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, das 9h às 13h.

A cerimônia será realizada no Centro do Rio, na mesma região do circuito de megablocos de carnaval da cidade no qual Preta se apresentava. Em 2010, a cantora criou o que futuramente se tornou um dos maiores blocos da história do carnaval carioca. Sete anos após sua estreia, o “Bloco da Preta” chegou a “arrastar” mais de 500 mil foliões pelas ruas do Centro do Rio com uma homenagem a Chacrinha.