Família confirma velório de Preta Gil aberto ao público; veja os detalhes da cerimônia

Foi confirmado na noite desta terça-feira (22/07) que o velório da cantora Preta Gil será realizado na sexta-feira (25/07), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia acontecerá das 9h às 13h e será aberta ao público, conforme o desejo da artista. A informação foi divulgada nas redes sociais oficiais da cantora.

Preta Gil faleceu aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, onde estava em tratamento contra um câncer. A família está mobilizada para a repatriação do corpo, que envolve uma série de procedimentos burocráticos e custos elevados, geralmente superiores a R$ 50 mil, devido às exigências legais e ao transporte internacional.

VEJA MAIS

O Theatro Municipal, local escolhido para o velório, é um dos espaços culturais mais famosos do Rio de Janeiro. A cerimônia de despedida reunirá familiares, amigos e fãs que desejarem prestar as últimas homenagens à artista.

Segundo a assessoria de Gilberto Gil, pai da cantora, o corpo deve ser cremado após o velório. "Tudo vai depender do tempo que vai levar para liberar o corpo para o Brasil. O velório provavelmente será no Municipal [Theatro Municipal do Rio de Janeiro] e ela deve ser cremada. Era o desejo dela", informou a equipe de Gil.