Corpo de Preta Gil deve ser cremado, afirma assessoria

O corpo da cantora Preta Gil, morta no último domingo (20), em Nova York (EUA), será cremado em respeito a um desejo expressado em vida pela artista. A informação foi confirmada pela assessoria de Gilberto Gil, pai da empresária, na tarde desta segunda-feira (21).

"Acredito que o corpo chegue aqui quarta (23) e aí a cerimônia de despedida será quarta (23) ou quinta (24). Tudo vai depender do tempo que vai levar para liberar o corpo para o Brasil. O velório provavelmente será no Municipal [Theatro Municipal do Rio de Janeiro] e ela deve ser cremada. Era o desejo dela", informou a equipe de Gil.

Até o último domingo, a multiartista de 50 anos estava em Nova York, onde passava por um tratamento experimental para tratar sua doença. Preta recorreu a essa opção após esgotar todos os tratamentos disponíveis para este tipo de câncer no Brasil.

Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, a cantora deixa um filho, Francisco, de 30, e uma neta, Sol de Maria, de nove anos. A intérprete de "Sinais de Fogo" ficou conhecida por seu legado na luta pelo direito das mulheres, da autoaceitação e em prol da comunidade LGBTQIA+.