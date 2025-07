Milton Cunha é confirmado como jurado técnico da Dança dos Famosos

O paraense Milton Cunha foi confirmado como novo integrante do júri técnico da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. A coluna Play do jornal O Globo deu a informação.

O carnavalesco avaliará os 16 participantes da competição ao lado de Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.

As gravações da 21ª edição do quadro serão em agosto, assim como as exibições iniciais.

VEJA MAIS

Milton já começou sua preparação para a função de jurado técnico da competição. "A dança é uma sedução, o movimento. Eu não gosto de corpo rígido, parado, gosto realmente do molejo", declarou o carnavalesco à publicação. Ele traz para o programa experiência com diversos estilos de dança, como tango, sapateado, vaudeville francês e samba.

O novo jurado utilizará conhecimentos adquiridos durante seu trabalho nos desfiles da Marquês de Sapucaí. Por 15 anos, Milton analisou aspectos técnicos como harmonia, evolução e figurino das escolas de samba.

"Quando recebi o convite, fiquei felicíssimo. Já analiso tanto escola de samba, figurino, evolução… Agora vou avaliar dança de salão com o mesmo carinho e rigor", afirmou Milton Cunha sobre sua participação no programa da Globo.

Ana Botafogo é a única jurada presente em todas as 20 edições anteriores da competição. Carlinhos de Jesus participará pelo quarto ano consecutivo na bancada, enquanto Zebrinha estará em sua terceira avaliação técnica dos famosos.