‘Falas de Orgulho’ será apresentado por Bruna Linzmeyer e Milton Cunha na TV Globo

Bruna Linzmeyer e Milton Cunha irão apresentar o ‘Falas de Orgulho’, da TV Globo, deste ano irá ao ar no dia 27 de junho. Assim como os foram os exibidos em ‘Falas Femininas’ e ‘Falas da Terra’, o especial terá esquetes de humor, paródias, números de stand up comedy e trará temas urgentes e importantes para a conscientização que a data pede. As participações especiais terão os nomes de Diego Martins, Digão Ribeiro e Lorena Comparato, que participam de quadros que resgatam a memória das precursoras do movimento que lutaram pelos direitos da comunidade, além dar visibilidade à pluralidade de vivências dentro do próprio grupo.



“Teremos a chance de mostrar para o público um pouco mais de cada letra que compõe a sigla LGBTQIA+ e a oportunidade de mostrar, através do humor e com muita doçura, o dia a dia da comunidade em situações corriqueiras”, conta Matheus Malafaia, diretor artístico da produção.

O especial traz, por exemplo, situações como um natal em família em que sobrinhos e netos são cobrados de aparecer com alguém e esse alguém é sempre de uma relação heteronormativa; além de paródias que brincam com desinformações a respeito do tema, trazendo conhecimento de uma forma leve e engraçada. “No especial teremos o ‘Tio Cláudio’, o estereótipo do tio inconveniente, piadista e homofóbico. Foi uma forma divertida que encontramos de ilustrar uma família brasileira e alertar as pessoas de que certos comentários e piadas podem machucar”, detalha o diretor.



A proposta do programa não se limita a mostrar apenas os momentos difíceis e sim comemorar o orgulho e compartilhar com o público sobre a importância da liberdade de ser quem se é. “Estamos celebrando um grupo, mas queremos que toda a família assista e se sinta tocada por aquelas histórias”, ressalta Verônica Debom, redatora final do especial. O tom humorístico do projeto é o diferencial deste ano que busca cativar ainda mais o público com uma abordagem leve, mas que estimula diversas conversas sobre o tema. “O humor é usado como linguagem para falar de assuntos complicados com leveza. Queremos exaltar a existência dos grupos minorizados que têm vidas brilhantes e merecem ser aplaudidas”, complementa Verônica.

Os apresentadores também irão se aventurar atuando em cenas que trazem à tona temas importantes de um jeito divertido. “Enquanto atriz, eu acredito muito no poder da ficção, no poder que contar histórias tem sobre as pessoas. Meu último trabalho na Globo foi há dois anos. Voltar para fazer um programa que fala sobre mim é muito gratificante”, destaca Bruna. “É um programa sobre a democracia e a liberdade que o ser humano precisa ter. Fazemos isso por uma sociedade inclusiva que receba os demais”, complementa Milton.