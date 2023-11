Bruna Linzmeyer anuncia término do namoro com Marta Supernova

Bruna Linzmeyer usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 30, para anunciar o fim de seu namoro com a DJ Marta Supernova. As artistas estavam juntas desde o início de 2020. Através dos perfis de ambas, Bruna e Marta surgiram agarradinhas em dois cliques descontraídos e informaram o fim do relacionamento.

"Estamos encerrando nosso namoro mas não nosso amor, nosso cuidado e companheirismo. Fechamos esse ciclo para abrirmos outros, novos momentos, novos ares e vivências mas sempre juntas", escreveram na legenda da postagem conjunta. Confira a publicação:

[instagram=C0RXru-rJu5]