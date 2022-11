Bruna Linzmeyer pinta os cabelos para a Copa do Mundo

A atriz Bruna Linzmeyer surgiu nas redes sociais com cores da Seleção Brasileira, nesta quinta-feira (24). Com os cabelos curtos e também as sobrancelhas pintados no tom amarelo ouro, a artista vestiu camisa regata verde para uma série de fotos.

VEJA MAIS

Na sequência de fotos feitas por Jorge Bispo, a atriz aparece sem sutiã, com a regata um pouco transparente e os braços para o alto revelando pêlos longos nas axilas.

Ela legendou a postagem com a frase: "Servindo lookinho com as cores do dia". Rapidinho, o post obteve 104 mil curtidas e mais de 1 mil comentários no Instagram.

Alguns famosos comentaram no post, elogiando a beleza da atriz LGBTQIA+, como a atriz Drica Moraes, que escreveu: "Demais".