Atriz Bruna Linzmeyer recusa novo contrato com a Rede Globo: 'Até já'

A atriz Bruna Linzmeyer (30) não renovou o contrato com a Rede Globo e deve se dedicar ao cinema, informa O Globo. Segundo informações, a catarinense recusou um contrato de dois anos, mas não deixou de elogiar a empresa em uma publicação feita em sua conta do Instagram.

Bruna trabalhou para a empresa durante 12 anos, participando de nove novelas e uma série, sendo protagonista em duas ocasiões. Em sua publicação, a atriz não poupou elogios à empresa.

“A Globo é um espaço que me acolhe, que me ensina, que permite cada pequena loucura que permeia a construção de uma personagem. Me faz crescer, me faz melhor, mais esperta, mais crente da importância e da minha generosidade, da minha escuta, da minha estranheza. A mágica da televisão tá grudada na minha retina e sempre vou me sentir em casa nessa empresa”, escreveu Bruna.

A atriz não se despediu definitivamente da empresa, deixando em aberto a possibilidade de voltar aos estúdios da emissora. Ela também agradeceu seus companheiros de trabalho, que contribuíram com a sua formação como artista. Veja a publicação:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)