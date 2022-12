Bruna Linzmeyer rebate críticas sobre cabelo amarelo e pelo na axila: 'Sempre tem alguém pra falar'

Após radicalizar e pintar os cabelos e sobrancelhas de amarelo, a atriz Bruna Linzmeyer usou seu Instagram para rebater as críticas que vem recebendo sobre seu novo visual e alguns pelos na axila. Em um vídeo, ela alegou que beleza é se sentir amada, valorizada e bem sucedida, e abriu um debate sobre feminilidade.

"Sempre tem alguém pra falar do nosso corpo, né? Enquanto mulheres, as pessoas se sentem muito no direito de apontar o dedo e dizer 'isso é bonito', 'isso é feio', 'isso deve, isso não deve'. Pois parece que um certo cabelo amarelo, uma sobrancelha descolorida e alguns pelos que nascem pelo corpo incomodaram algumas pessoas. E eu vim conversar sobre isso com vocês", disse ela no início do vídeo.

Ao prosseguir, a atriz questionou qual é a ideia de feminilidade que a sociedade vem impondo sobre as mulheres. "Por que uma mulher tem que ser feminina de tal padrão? E quando ela não tá desse padrão, por que vem esse tanto de ódio, de hate, de manipulação? Meu corpo é minha farra, meu instrumento de dançar, de me divertir nesse mundo, além de ser meu instrumento de trabalho. E quem é importante pra mim que me ache bonita, tem me achado bem gata com esse cabelo", disparou. Veja o registro completo:

Outras polêmicas

Não é de hoje que o estilo natural e despojado de Bruna Linzmeyer é alvo de críticas nas redes sociais. Em 2020, ela viralizou ao abrir seu apartamento para um projeto da Casa Vogue e expor a sua casa com poltronas destroçadas, mancha nas paredes e um decoração rústica. "Eu me identifico como mulher, namoro mulheres ou pessoas não binárias, minha casa é assim: só é possível desse jeito, não consigo enxergar outro jeito", disse ela na época. Relembre:

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)