Após posar de biquíni e exibir pelos na virilha, Bruna Linzmeyer é criticada na web

A atriz Bruna Linzmeyer, de 30 anos, já foi bastante julgada por deixar os pelos do corpo crescerem e aparentemente não se importa com isso. A atriz aproveitou o domingo para exercitar suas habilidades no nado e participou de uma competição no mar.

Em seguida, a artista fez poses sorridente de biquíni e exibiu pelos nas axilas e na virilha. Em seu perfil no Instagram, Linzmeyer compartilhou alguns registros da competição e as medalhas conquistadas. Na legenda, ela escreveu: "Nadamos eu, alguns cardumes, uma tartaruga, minha professora Bárbara, minha amiga Biriba e mais 1000 humanos", postou.

Nos comentários, alguns seguidores de Bruna Linzmeyer elogiaram a beleza e as habilidades da artista, enquanto outros criticaram os pelos em evidência na região íntima e nas axilas.