Milton Cunha retorna a Peixe-Boi e revive suas origens após 50 anos

O paraense Milton Cunha viveu um momento de profunda nostalgia ao retornar, após 50 anos, ao município de Peixe-Boi, localizado no nordeste do Pará. O carnavalesco compartilhou registros da visita em suas redes sociais, acompanhados de uma legenda carregada de emoção.

“Voltei! Agradeço ao povo da floresta! Eu, encantado! Não sou mas fui feliz! Vivo inteiro, despedaçado!”, escreveu Milton.

Nascido na Ilha do Marajó, ele se mudou para o Rio de Janeiro aos 19 anos, mas nunca deixou de enaltecer suas raízes paraenses, sempre presentes em sua trajetória artística.

VEJA MAIS

O retorno, meio século depois, foi marcado por reencontros, homenagens e lembranças afetivas — um verdadeiro mergulho nas origens de um artista que, mesmo consagrado nos palcos do carnaval carioca, carrega o Pará no coração.

Durante a visita, Milton apareceu ao lado do prefeito de Peixe-Boi, Neto Cavalcante, às margens de um rio. Em sua conta no Instagram, o gestor agradeceu a presença do artista e celebrou o encontro especial.