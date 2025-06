Vilão na TV, ator vende 'açaí puro' com preço premium no Rio de Janeiro

Conhecido por interpretar o vilão Nelson na novela "Garota do Momento", da TV Globo, Felipe Abib tem conciliado as gravações com uma nova rotina: a de comerciante. O ator abriu recentemente uma loja de açaí no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

O local, que ele administra ao lado do irmão e da cunhada, oferece um cardápio centrado no chamado “açaí puro”, sem misturas ou complementos. Um copo de 300 ml é vendido por R$ 31,90. Segundo o ator, a ideia surgiu como uma forma de estabilidade em meio às incertezas da carreira artística.

"Como ator, a gente vive numa instabilidade. Por isso, decidi empreender. É um projeto familiar. Abri a loja com meu irmão e minha cunhada", explicou Felipe.

Mesmo com a agenda cheia por conta da novela das seis, Felipe tem feito aparições frequentes na loja, onde costuma receber amigos e colegas de profissão. Fora das telas, o clima no espaço é bem diferente do vivido por seu personagem, que na trama persegue a ex-mulher, interpretada por Maria Flor.