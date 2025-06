VÍDEO: Whindersson Nunes prova açaí com farinha de Bragança durante passagem por Belém

Durante sua passagem por Belém, o humorista Whindersson Nunes teve uma experiência típica da cultura gastronômica paraense: provou o tradicional açaí com farinha de Bragança. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais pelo também comediante Hulk Pão, anfitrião do piauiense na capital paraense.

"Galerinha de Belém, estou aqui na casa do Hulk Pão e agora eu vou provar um açaí com farinha", disse o piauiense no início do vídeo. Ele ainda tirou dúvidas sobre como consumir a mistura e foi orientado a adicionar farinha direto ao açaí batido, sem açúcar, sem granola, do jeito "raiz".

VEJA MAIS

Ao provar o prato durante o almoço, como é costume entre os nortistas, o humorista deu o veredito: "Tem um gostinho diferente quando mistura as coisas, acho que ele sozinho fica outra parada, né? Gostei!".

Curioso, Whindersson também perguntou sobre outro clássico da culinária local: o açaí com peixe frito. Inicialmente achou que o açaí fosse colocado por cima do peixe, mas logo entendeu que o correto é intercalar garfadas. "Ah, é um pedaço do peixe e uma colherada do açaí...", disse rindo, surpreso.

Show adiado

Whindersson estava em Belém para apresentar o espetáculo "Isso Definitivamente Não É Um Culto", que marca seu retorno aos palcos. A apresentação, prevista para o início de junho, foi adiada por questões técnicas e remarcada para os dias 10, 11, 12 e 13 de agosto, no Teatro ReSolve, localizado no shopping IT Center.

De acordo com a plataforma Ingresso Mix, os ingressos já adquiridos continuam válidos para as novas datas.