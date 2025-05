Whindersson Nunes volta a Belém com show inédito

Após o sucesso de "Isso Não é um Culto" em 2023, Whindersson Nunes está de volta aos palcos com um novo espetáculo que promete ainda mais humor, reflexão e provocações. Em 2025, o comediante apresenta "Isso Definitivamente Não é um Culto", um especial inédito que aprofunda temas como o iminente fim do mundo, atualidades, redes sociais, religião e muito mais, sempre com sua visão única e irreverente. Em Belém, a apresentação será no próximo domingo, dia 1 de junho, no Ginásio Mangueirinho.

“Vai ser a maior turnê que eu já fiz na minha vida. O público pode ter certeza que vou em cada cidade que eu puder ir. Espero que seja a melhor coisa que eu já fiz na vida. Vai ser um grande espetáculo” afirmou Whindersson.

Prepare-se para um espetáculo inovador, carregado de ironia, sagacidade e a visão única de um dos comediantes e youtuber mais querido do país. Whindersson Nunes comenta os fatos hilários sobre o mundo de hoje.

Serviço:

O quê: Espetáculo de stand-up comedy "Isso Definitivamente Não é um Culto", com Whindersson Nunes

Quando: Domingo, 1º de junho de 2025

Onde: Ginásio Mangueirinho – Belém (PA)

Ingressos:

Online: ingressomix.com

Pontos físicos: Lojas Brasil Cacau dos shoppings Castanheira, Metrópole, It Center e Pátio Belém