após um mês internado, humorista whindersson nunes está de volta ao lar

Após receber alta hospitalar, o humorista Whindersson Nunes está de volta ao lar. A internação durou pouco mais de um mês, em uma clínica no interior de São Paulo. Whindersson comunicou a alta médica por meio das redes sociais.

Em publicação no feed (com selfie bem-humorada no elevador), ele escreveu: “Lili cantou”, em referência à liberdade. Já em vídeo nos stories, o artista toca um instrumento japonês chamado otomatone à sua pet, informou, ainda, o portal Metrópoles.

A internação dele em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo foi confirmada na noite de 20 de fevereiro pela Non Stop Produções Artísticas, empresa responsável pelo gerenciamento de sua carreira, ao portal Hugo Gloss com exclusividade.

VEJA MAIS:

De acordo com comunicado enviado ao site, a internação ocorreu por decisão própria do artista e conta com acompanhamento médico. A produtora informou, à época, que a medida foi tomada visando o cuidado com a saúde do comediante e a busca por um tratamento adequado para seu bem-estar.