Whindersson Nunes se interna em clínica psiquiátrica no interior de São Paulo

O humorista Whindersson Nunes está internado em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo desde a semana passada. A informação foi confirmada na noite desta quinta-feira (20/02) pela Non Stop Produções Artísticas, empresa responsável pelo gerenciamento de sua carreira, ao portal Hugo Gloss com exclusividade.

De acordo com comunicado enviado ao site, a internação ocorreu por decisão própria do artista e conta com acompanhamento médico. A produtora informou que a medida foi tomada visando o cuidado com a saúde do comediante e a busca por um tratamento adequado para seu bem-estar.

O comunicado também destacou que Whindersson "está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama". No entanto, não foram divulgados detalhes sobre a duração do tratamento nem sobre sua agenda de shows futura. A equipe do humorista reforçou a importância da privacidade e do respeito neste momento.

Fãs notaram que o humorista já dava sinais que não estava bem. Em maio do 2024, Whindersson compartilhou em suas redes sociais um relato sobre sua experiência com a depressão, mencionando que se sentiu mal durante uma apresentação.

"Primeira vez que a depressão fez eu não me sentir bem com um microfone na mão foi hoje, mas aprendi mais uma. Quando for fazer algo, faça porque quer, não porque está com raiva", escreveu na ocasião.

Confira a nota na íntegra:

Legenda (Reprodução / Instagram)