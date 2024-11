Whindersson Nunes leva 'sarrada' de indiano em luta e brinca: 'palhaçada'

Whindersson Nunes enfrentou o indiano Neeraj Goyat em luta transmitida ao vivo pela Netflix nesta sexta (15). O confronto precedeu a luta histórica entre Mike Tyson e Jake Paul.

Mas, uma cena chamou a atenção dos internautas durante a luta de boxe: o humorista é 'encurralado' pelo indiano e leva 'sarradas' do boxeador no canto do ringue. O brasileiro apanhou bastante, mas conseguiu evitar o nocaute e foi derrotado após seis rounds por decisão unânime dos juízes.

Logo após o confronto, a web reagiu e o humorista comentou nas redes sociais: 'Passar por uma palhaçada dessas por US$ 500 mil, nunca mais', escreveu no Instagram. Veja:

A internet não perdoou. Um comentou: 'O cara num paga nem uma coca 😭😂'. Outra disse: A gente já apanha da vida de graça o que é uns dois milhões 🤑🤑🤑". Outro seguidor comentou: "Boa pai, você calou a boca de todos que acreditaram em você".

A luta precedeu a derrota de Mike Tyson contra Jake Paul por decisão unânime dos juízes.

Essa é a quinta luta de boxe do humorista Whindersson Nunes, a segunda como profissional. O seu adversário, no entanto, conquistou a 19ª vitória no boxe.