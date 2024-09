Despejos de famosos: relembre casos de artistas que já tiveram suas mansões retiradas

Mario Gomes, ex-ator e candidato a vereador pelo partido Republicanos, no Rio de Janeiro, teve a surpresa de ser despejado da mansão em que residia, nesta segunda-feira (17). O caso levou o ator a fazer parte da lista de 'despejo de aluguéis' de famosos.

Marcos Oliveira

O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o ‘Beiçola’ em ‘A Grande Família’, estava há quatro meses sem pagar os R$ 3,5 mil do aluguel e recebeu a ordem de despejo onde deveria se retirar do apartamento em no máximo 14 dias. Além de ficar sem lugar para morar, Marcos precisou da ajuda da criadora de conteúdo adulto Martina Oliveira, conhecida como 'Beiçola do Privacy'.

Gracyanne e Belo

Despejados em julho de 2022, o conhecido ex-casal Belo e Gracyanne Barbosa, foram expulsos de sua mansão com mais de R$ 221 mil em dívidas e deveriam pagar R$ 3 mil e R$ 38 mil de multa e indenização ao proprietário, respectivamente.

Na época, o ex-casal estava devendo o valor desde dezembro e os aluguéis do imóvel em São Paulo não estavam sendo quitados, segundo proprietário. Além disso, Gracyanne e Belo estava com um contrato de locação cujo proprietário morreu aos 77 anos, em setembro de 2018.

Beyoncé

A cantora pop Beyoncé e o seu marido, Jay-z, foram despejados da mansão em que moravam em Los Angeles, na Califórnia, em 2015. Naquele período, o aluguel estava em torno de R$ 150 mil dólares, mas o motivo principal foi o proprietário desejar vender o imóvel. O dono mandou a ordem de despejo para que o casal se mudasse em até dois meses.

Whindersson Nunes

Apesar de todas as polêmicas que envolvem o humorista, nessa, o imóvel não era uma mansão e nem de seu conhecimento. Em julho de 2022, ele se pronunciou nas redes sociais afirmando que ficou surpreso pela ordem de saída, principalmente, porque era um endereço no qual ele não utilizava. O imóvel era uma sala comercial na capital paulista e a decisão foi tomada pelo Tribunal de justiça de SP.

Sua assessoria afirmou que ele soube da ordem de despejo pelo noticiário. "Todas as providências para a regularização de eventuais pendências já foram tomadas" , disseram os representantes de Whindersson.

Jack Tweed

Jack Tweed, viúvo da ex-BBB britânico Jade Goody, foi expulso por promover festas e orgias numa casa que havia alugado. Segundo o tabloide The Sun, o imóvel ficava no condado de Essex.

Jade, publicou sua batalha contra o câncer para gerar lucro e poder ajudar seus filhos futuramente. Ela morreu aos 27 anos, em 2009.