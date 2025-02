Maria Lina envia mensagem de apoio a Whindersson Nunes após internação em clínica psiquiátrica

Maria Lina se pronunciou após a internação de Whindersson Nunes em uma clínica psiquiátrica. Na noite da última quinta-feira (20), a influenciadora compartilhou uma foto do humorista nos stories do Instagram e deixou uma mensagem de apoio.

"Você não merece menos do que o abraço das pessoas e a sua melhoria absoluta. Você sempre terá pessoas no céu e na terra que desejam seu bem. Jesus te ama profundamente e te acompanha", escreveu Maria Lina.

A publicação foi feita poucas horas depois de Whindersson anunciar sua internação em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo. A informação foi divulgada em comunicado emitido pela Non Stop Produções Artísticas, empresa responsável pelo gerenciamento da carreira do humorista.

Segundo a nota, a decisão de se internar partiu do próprio Whindersson e contou com acompanhamento médico especializado. O humorista, que costuma ser transparente sobre seus desafios com a saúde mental, optou pelo tratamento como parte de seu processo de autocuidado. Ainda de acordo com a equipe, Whindersson "está muito bem e feliz com sua evolução".

Whindersson já falou abertamente sobre sua luta contra a depressão, ansiedade e os impactos da fama em sua vida. Nos últimos anos, ele chegou a se afastar das redes sociais em alguns momentos para priorizar seu bem-estar.

O humorista e Maria Lina viveram um relacionamento tornado público em novembro de 2020 e, meses depois, anunciaram que estavam esperando um menino. No entanto, em maio de 2021, o bebê, João Miguel, nasceu prematuro, com apenas 22 semanas, e faleceu pouco depois. Após a perda, Whindersson compartilhou textos sobre luto e recuperação emocional. O casal se separou pouco tempo depois do ocorrido.