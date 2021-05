Após parto prematuro, morre filho de Whindersson Nunes

Essa é uma daquelas notícias que a gente não gosta de publicar. Apenas dois dias após o nascimento, o bebê do humoristra Whindersson Nunes e sua noiva, Maria Lina, não resistiu e faleceu na manhã desta segunda-feira (31).

O recém-nascido estava sob cuidados médicos desde sábado (30), em uma maternidade de São Paulo. No domingo (30), em suas redes sociais, Whindersson ainda escreveu: "Ontem eu conheci meu filho". "Ele, como diz no interior, é minha cara, cagado e cuspido, até o pé é igual, mas ele é bem pequeninho porque veio um pouco antes do esperado. A mãe [Maria Lina Deggan] dele foi uma leoa demais."

A assessoria do comediante confirmou a informação agora pela manhã.