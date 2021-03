Whindersson Nunes e Maria Lina ficam noivos durante chá revelação

Whindersson Nunes e Maria Lina serão pais de um menino. O casal descobriu o sexo do bebê que esperam no último sábado (6), durante chá revelação feito para um grupo restrito de amigos. No clima do evento, os dois se vestiram em tons de azul (ela) e rosa (ele).

E quem anunciou, ou melhor, conduziu a boa nova foi Regina, a cachorrinha de Whindersson, que entrou na sala da casa vestida de azul, para surpresa e alegria do casal, que trocou beijos e abraços emocionados.

E por falar em surpresa, o chá reservou outro momento emocionante: o humorista aproveitou a ocasião para pedir a mão de Maria Lina em casamento, direito a pedido de joelhos e com aliança nas mãos, no estilo clássico. "Encontrei o amor da minha vida”, declarou-se Whindersson.

A futura mamãe, claro, foi às lágrimas: “E no meio de tanta emoção, ainda virei noiva de quem eu mais amo na vida”, declarou. O nome do bebê ainda não foi divulgado.