Fisioterapeuta de Bragança morre após carro colidir com cavalo em Tracuateua

A fisioterapeuta Viviane Pereira Alves morreu após o carro de passeio em que estava colidir com um cavalo na BR-308, em Tracuateua, nordeste do Pará. O grave acidente de trânsito ocorreu na noite de domingo (1º/6), quando a vítima e a família trafegavam pela via e o animal atravessou a pista. O marido de Viviane e os dois filhos do casal ficaram feridos.

As informações policiais são que o marido da vítima que morreu conduzia o veículo da família. Viviane faleceu ainda no local, antes da chegada da ambulância socorrista. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o carro parado na estrada e o cavalo morto caído às margens da pista. As duas crianças que estavam no carro foram socorridas pelo Samu de Bragança. No entanto, não há mais detalhes sobre o estado de saúde dos ocupantes do veículo.

A Polícia Rodoviária Federal, Militar e Civil estiveram no local realizando os procedimentos de investigação. O corpo da vítima foi removido pela equipe da Polícia Científica para o Instituto Médico Legal. Nas redes sociais, na manhã de segunda-feira (2), a Prefeitura de Bragança divulgou uma nota de pesar pela morte de Viviane Alves.

“A Prefeitura de Bragança, através do Prefeito Dr. Mário Júnior e da Vice-Prefeita Marcely Castanho, manifesta profundo pesar pelo falecimento de Viviane Alves, fisioterapeuta da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSB). Profissional dedicada e querida por todos, Viviane Alves deixa um legado de cuidado, atenção e compromisso com a saúde e o bem-estar da população bragantina. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando força e consolo para enfrentar essa irreparável perda”, lamentou.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que Viviane Pereira Alves morreu após o veículo que seu esposo dirigia colidir com um cavalo no meio da pista, na BR-308. “Três passageiros foram encaminhados para atendimento médico. Perícias foram solicitadas. O caso é investigado pela delegacia de Tracuateua”, comunicou.