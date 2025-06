Veneno e maconha são apreendidos em operação que apura o envenenamento de cães em Igarapé-Miri

Maconha e um frasco com substância identificada como veneno foram apreendidos durante a operação “Dose Fatal”, que investiga o envenenamento de cães no município de Igarapé-Miri. A ação ocorreu nesta terça-feira (03), na Vila de Maiuatá, onde mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências da região.

A ação foi conduzida pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção Animal (DEPA), vinculada à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA). Durante a operação, os policiais encontraram cerca de 130 gramas de maconha e um frasco com substância identificada como veneno, no endereço de um dos alvos da investigação. Segundo a PC, o morador do local não estava presente no momento da busca, pois fugiu ao perceber a presença policial.

Segundo apontam as investigações policiais, o envenenamento dos animais foi cometido por pessoas ligadas ao tráfico de drogas na região. A presença dos cães estaria incomodando os suspeitos, por atrapalhar a movimentação e a venda de entorpecentes no local. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos nos crimes de maus-tratos a animais e tráfico de drogas.