Jovem morre em ação policial em Santo Antônio do Tauá

Helderson Gilvan Conceição Sousa, de 18 anos, morreu em uma ação policial na tarde de quarta-feira (4/6), em Santo Antônio do Tauá, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, uma guarnição do 12º Batalhão fazia rondas pelo bairro Barcelona quando se aproximou de um local conhecido como “Beco da Morte”, que é utilizado como rota de fuga e ponto de venda de drogas, e foi alvejada por três homens.

De acordo com a PM, os militares ordenaram que os suspeitos parassem com a agressão, mas eles não obedeceram. Por isso, os agentes revidaram os disparos de arma de fogo. Após o confronto, a Polícia Militar viu um dos Helderson no chão. Os outros dois homens fugiram após a troca de tiros.

VEJA MAIS

Conforme as autoridades, ele estava com um revólver calibre 22, com duas munições deflagradas e mais quatro intactas, além de uma espoleta esmagada. O suspeito chegou a ser socorrido ao Hospital e Maternidade de Santo Antônio do Tauá, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo as autoridades, os policiais encontraram uma porção de maconha e outra oxi no bolso dele após ele ter sido levado até a unidade de saúde.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.