Dupla reage à abordagem e morre em confronto com a polícia em Parauapebas

Dois homens que não tiveram as identidades reveladas morreram em uma intervenção policial na cidade de Parauapebas, no sudeste do Pará, nesta terça-feira (3/6). Conforme as informações iniciais da polícia, a dupla seria suspeita de cometer assaltos no município e teria entrado em confronto com os agentes durante uma abordagem em uma área de invasão no bairro Tropical. Em nota, a Polícia Civil confirmou as mortes dos investigados.

"Dois homens morreram durante durante troca de tiros com a Policia Militar, em Parauapebas, na manhã desta terça, 03. Armas de fogo, munições e aparelhos celulares foram apreendidos durante a ação. Perícias foram solicitadas e o caso segue sob investigação pela Seccional de Parauapebas", comunicou.

As informações preliminares ainda apontam que os dois suspeitos estavam com uma motocicleta roubada e teriam reagido ao perceber a chegada dos policiais. Durante a troca de tiros, a dupla suspeita foi alvejada. Os policiais ainda socorreram os suspeitos na própria viatura até uma unidade de saúde. No entanto, no local os socorristas constataram o óbito.

Conforme o portal Pebas1, os policiais relataram que os suspeitos estavam sendo denunciados por moradores da área, que relataram diversos roubos onde a dupla seria suspeita de envolvimento. A motocicleta foi apreendida e levada para a delegacia, onde seria verificado o verdadeiro proprietário.