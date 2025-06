Investigados por furtos de celulares em estádios e eventos de Belém são alvos de operação da PC

A Polícia Civil do Pará deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5/6), a segunda fase da operação “Mãos de Magneto”. A ação, coordenada pela Delegacia de Proteção ao Torcedor e Grandes Eventos (DPTGE), é para cumprir 10 mandados de busca e apreensão na residência de investigados por furto de celulares nos estádios e grandes eventos da capital. Oito dos alvos estão no bairro do Bengui, Belém, outros dois em Benevides, na Região Metropolitana, e em Cametá, nordeste do estado. O objetivo da operação é apreender aparelhos celulares provenientes de furto ou roubo.

