'Muralha Estadual': operação da PC prende dois homens suspeitos de integrar facção na Grande Belém

Dois homens foram presos pela Polícia Civil do Pará (PCPA) nesta quinta-feira (5/6), na Grande Belém, suspeitos de integrarem uma facção criminosa. A captura faz parte da segunda fase da operação “Muralha Estadual” para o cumprimento de outros mandados de prisão que não foram cumpridos na primeira fase, que foi realizada pela primeira vez no dia 22 do mês passado. A ação se tornou a maior operação da história da PCPA. Na primeira fase, 210 pessoas foram presas, sendo 176 em cumprimento a mandados de prisão e 34 prisões em flagrante.

A ação é coordenada pela Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM) e acontece na capital e na Região Metropolitana.