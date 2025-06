Polícia Civil prende suspeito de destruir radar em Belém

Willames Ferreira da Silva foi preso nesta quarta-feira (4), no bairro de Val-de-Cans, em Belém, suspeito de derrubar um radar na avenida Pedro Álvares Cabral, em um ato de vandalismo ocorrido no dia 7 de maio deste ano. O crime está relacionado a uma operação de fiscalização no trânsito, durante a qual sua motocicleta foi apreendida em uma blitz por estar com o pneu traseiro careca.

Revoltado com a apreensão, Willames prometeu, em um vídeo publicado nas redes sociais por ele mesmo, derruba​r um radar e agredir os agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel). A prisão do suspeito foi realizada após investigações que o identificaram como responsável pelo dano ao equipamento de fiscalização.

Após ser preso, Willames foi conduzido à Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE), localizada no bairro do Umarizal, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão.

No vídeo, Willames comenta a operação que resultou na apreensão de sua motocicleta. “Por causa de um pneu careca, levaram a minha moto”, narrou o homem. Ainda no vídeo, ele aparece criticando a forma como os agentes tratavam as motocicletas apreendidas. “Olha a moto do rapaz virada lá, a moto virou lá e eles vão levar assim mesmo. Eles não têm nem cuidado com um bem material que não é nem deles”, contou.

O suspeito também conta que foi até comprar um pneu e, ao voltar, já encontrou sua moto no guincho. “Fui parado numa blitz, que o pneu traseiro estava meia-vida. Eu fui atrás comprar um pneu, quando eu voltei, a blitz não estava mais aqui. Levaram a minha moto. Por que não aguardaram eu voltar?”, questionou no vídeo.

Por fim, Willames ameaçou retaliação contra os agentes da Segbel. “Vão ver o prejuízo que eu vou dar a vocês. Vou começar a derrubar essa arara [radar]. Vou derrubar essa arara. Vou ser um problema para a sociedade agora só por causa disso. Só se eu não conseguir derrubar, mas eu vou derrubar essa arara. Eu vou lá fazer essa força”, dizia o homem.